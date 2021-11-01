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Рух Львов - Ворскла 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
4 Декабря 2021, Суббота. 18:00 МСК. Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Сергей Бойко (Иванков, Киевская обл., Украина)
Рух ЛьвовВорскла

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух Львов - Ворскла, которое состоится 04 декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рух В
Винники
Ворскла
Полтава
Главные тренеры
Беларусь Леонид Станиславович Кучук
Украина Юрий Вильевич Максимов
История личных встреч
01.08.2021 Украина - Премьер-лига Тур 2 Ворскла2 : 0Рух В
14.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 14 Рух В1 : 1Ворскла
23.08.2020 Украина - Премьер-лига Тур 1 Ворскла5 : 2Рух В

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