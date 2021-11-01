Металлист 1925 - Колос 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Металлист (Харьков, Украина), вместимость: 40003
4 Декабря 2021, Суббота. 20:30 МСК. Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Александр Соловьян (Киев, Украина)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Колос, которое состоится 04 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
|Валерий Сергеевич Кривенцов
История личных встреч
|30.07.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 0
|26.04.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 25
|0 : 0
|22.09.2018
|Украина - Первая лига
|Тур 10
|0 : 0