Заря - Ингулец 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
5 Декабря 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Премьер-лига, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Ингулец, которое состоится 05 декабря 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Заря
Луганск
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
|Сергей Дмитриевич Лавриненко
История личных встреч
|02.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 5
|11.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 0
|01.11.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 1
|17.04.2019
|Кубок Украины
|1/2 финала
|2 : 1