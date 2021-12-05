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Заря - Ингулец 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
5 Декабря 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Премьер-лига, 17-й тур
ЗаряИнгулец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Ингулец, которое состоится 05 декабря 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заря
Луганск
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
Украина Сергей Дмитриевич Лавриненко
История личных встреч
02.08.2021 Украина - Премьер-лига Тур 2 Ингулец1 : 5Заря
11.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 21 Заря2 : 0Ингулец
01.11.2020 Украина - Премьер-лига Тур 8 Ингулец1 : 1Заря
17.04.2019 Кубок Украины 1/2 финала Ингулец2 : 1Заря

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