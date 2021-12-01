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Александрия - Минай 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
5 Декабря 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Премьер-лига, 17-й тур
АлександрияМинай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Минай, которое состоится 05 декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Александрия
Александрия
Минай
Минай
Главные тренеры
Украина Юрий Владимирович Гура
Украина Игорь Иванович Леонов
История личных встреч
31.07.2021 Украина - Премьер-лига Тур 2 Минай1 : 0Александрия
20.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 15 Александрия3 : 0Минай
02.12.2020 Кубок Украины 1/8 финала Александрия3 : 0Минай
13.09.2020 Украина - Премьер-лига Тур 2 Минай1 : 0Александрия

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