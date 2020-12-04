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Вест Хэм - Челси 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
4 Декабря 2021, Суббота. 15:30 МСК. АПЛ, 15-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Вест ХэмЧелси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм - Челси, которое состоится 04 декабря 2021 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Челси
Лондон
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Германия Томас Тухель
История личных встреч
24.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 33 Вест Хэм Юнайтед0 : 1Челси
21.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 14 Челси3 : 0Вест Хэм Юнайтед
01.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Вест Хэм Юнайтед3 : 2Челси
30.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 14 Челси0 : 1Вест Хэм Юнайтед
08.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 33 Челси2 : 0Вест Хэм Юнайтед
23.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 6 Вест Хэм Юнайтед0 : 0Челси
08.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 33 Челси1 : 1Вест Хэм Юнайтед
09.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 16 Вест Хэм Юнайтед1 : 0Челси
06.03.2017 Англия - Премьер-лига Тур 27 Вест Хэм Юнайтед1 : 2Челси
26.10.2016 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Вест Хэм Юнайтед2 : 1Челси
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 15:30 по московскому времени.

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