Вест Хэм - Челси 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
4 Декабря 2021, Суббота. 15:30 МСК. АПЛ, 15-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм - Челси, которое состоится 04 декабря 2021 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Челси
Лондон
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Томас Тухель
История личных встреч
|24.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|0 : 1
|21.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|3 : 0
|01.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|3 : 2
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 1
|08.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|2 : 0
|23.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 0
|08.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 1
|09.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 0
|06.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|1 : 2
|26.10.2016
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 15:30 по московскому времени.