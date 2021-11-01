Уотфорд - Манчестер Сити 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
4 Декабря 2021, Суббота. 20:30 МСК. АПЛ, 15-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Манчестер Сити, которое состоится 04 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|21.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|0 : 4
|21.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|8 : 0
|18.05.2019
|Кубок Англии
|Финал
|6 : 0
|09.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|3 : 1
|04.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 2
|02.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|3 : 1
|16.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 6
|21.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|0 : 5
|14.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|2 : 0
|02.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Уотфорд» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.