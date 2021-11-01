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Уотфорд - Манчестер Сити 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
4 Декабря 2021, Суббота. 20:30 МСК. АПЛ, 15-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
УотфордМанчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Манчестер Сити, которое состоится 04 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
21.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Уотфорд0 : 4Манчестер Сити
21.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Манчестер Сити8 : 0Уотфорд
18.05.2019 Кубок Англии Финал Манчестер Сити6 : 0Уотфорд
09.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 30 Манчестер Сити3 : 1Уотфорд
04.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 15 Уотфорд1 : 2Манчестер Сити
02.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 22 Манчестер Сити3 : 1Уотфорд
16.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 5 Уотфорд0 : 6Манчестер Сити
21.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 38 Уотфорд0 : 5Манчестер Сити
14.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 16 Манчестер Сити2 : 0Уотфорд
02.01.2016 Англия - Премьер-лига Тур 20 Уотфорд1 : 2Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Уотфорд» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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