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Ньюкасл - Бёрнли 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
4 Декабря 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 15-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
НьюкаслБернли

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл - Бёрнли, которое состоится 04 декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Англия Шон Дайч
История личных встреч
25.08.2021 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ньюкасл Юнайтед0 : 0 3 : 4Бёрнли
11.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 31 Бёрнли1 : 2Ньюкасл Юнайтед
03.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 4 Ньюкасл Юнайтед3 : 1Бёрнли
29.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 28 Ньюкасл Юнайтед0 : 0Бёрнли
14.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 17 Бёрнли1 : 0Ньюкасл Юнайтед
26.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 28 Ньюкасл Юнайтед2 : 0Бёрнли
26.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 13 Бёрнли1 : 2Ньюкасл Юнайтед
31.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 25 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Бёрнли
30.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 10 Бёрнли1 : 0Ньюкасл Юнайтед
01.01.2015 Англия - Премьер-лига Тур 20 Ньюкасл Юнайтед3 : 3Бёрнли
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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