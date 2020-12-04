Ньюкасл - Бёрнли 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
4 Декабря 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 15-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл - Бёрнли, которое состоится 04 декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Шон Дайч
История личных встреч
|25.08.2021
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0 3 : 4
|11.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 2
|03.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|3 : 1
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|0 : 0
|14.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 0
|26.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|2 : 0
|26.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 2
|31.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 1
|30.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 0
|01.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|3 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.