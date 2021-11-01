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Саутгемптон - Брайтон 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
4 Декабря 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 15-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
СаутгемптонБрайтон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Брайтон, которое состоится 04 декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
14.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 28 Саутгемптон1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
07.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Саутгемптон
16.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 36 Саутгемптон1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
24.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 3 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Саутгемптон
30.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 32 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Саутгемптон
17.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 5 Саутгемптон2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
28.08.2018 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Саутгемптон
31.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 25 Саутгемптон1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 10 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Саутгемптон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Саутгемтптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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