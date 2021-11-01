Саутгемптон - Брайтон 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
4 Декабря 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 15-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Брайтон, которое состоится 04 декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Грэм Поттер
История личных встреч
|14.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 2
|07.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 2
|16.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 1
|24.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|0 : 2
|30.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 1
|17.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 2
|28.08.2018
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|31.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 1
|29.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Саутгемтптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.