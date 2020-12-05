Лидс - Брентфорд 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
5 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 15-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс - Брентфорд, которое состоится 05 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Брентфорд
Лондон
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Томас Франк
История личных встреч
|11.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 32
|1 : 1
|21.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 4
|1 : 0
|22.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 44
|2 : 0
|06.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|1 : 1
|24.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|1 : 0
|04.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|3 : 1
|04.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 40
|2 : 0
|17.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 22
|1 : 0
|26.01.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 29
|1 : 1
|12.09.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 6
|1 : 1