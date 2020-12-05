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Лидс - Брентфорд 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
5 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 15-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
ЛидсБрентфорд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс - Брентфорд, которое состоится 05 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Брентфорд
Лондон
Главные тренеры
Аргентина Марсело Бьельса
Дания Томас Франк
История личных встреч
11.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Брентфорд1 : 1Лидс Юнайтед
21.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Лидс Юнайтед1 : 0Брентфорд
22.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Брентфорд2 : 0Лидс Юнайтед
06.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Лидс Юнайтед1 : 1Брентфорд
24.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Лидс Юнайтед1 : 0Брентфорд
04.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Брентфорд3 : 1Лидс Юнайтед
04.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Брентфорд2 : 0Лидс Юнайтед
17.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Лидс Юнайтед1 : 0Брентфорд
26.01.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Брентфорд1 : 1Лидс Юнайтед
12.09.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Лидс Юнайтед1 : 1Брентфорд

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