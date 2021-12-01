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Тоттенхэм - Норвич 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
5 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 15-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
ТоттенхэмНорвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм - Норвич, которое состоится 05 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Англия Дин Смит
История личных встреч
04.03.2020 Кубок Англии 1/8 финала Тоттенхэм Хотспур1 : 1 2 : 3Норвич Сити
22.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Тоттенхэм Хотспур2 : 1Норвич Сити
28.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Норвич Сити2 : 2Тоттенхэм Хотспур
02.02.2016 Англия - Премьер-лига Тур 24 Норвич Сити0 : 3Тоттенхэм Хотспур
26.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 18 Тоттенхэм Хотспур3 : 0Норвич Сити
23.02.2014 Англия - Премьер-лига Тур 27 Норвич Сити1 : 0Тоттенхэм Хотспур
14.09.2013 Англия - Премьер-лига Тур 4 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Норвич Сити
30.01.2013 Англия - Премьер-лига Тур 24 Норвич Сити1 : 1Тоттенхэм Хотспур
31.10.2012 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Норвич Сити2 : 1Тоттенхэм Хотспур
01.09.2012 Англия - Премьер-лига Тур 3 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Норвич Сити

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