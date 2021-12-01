Тоттенхэм - Норвич 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
5 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 15-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм - Норвич, которое состоится 05 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Дин Смит
История личных встреч
|04.03.2020
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 3
|22.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 1
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|2 : 2
|02.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|0 : 3
|26.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|3 : 0
|23.02.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|1 : 0
|14.09.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|2 : 0
|30.01.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 1
|31.10.2012
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1
|01.09.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 1