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Астон Вилла - Лестер 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
5 Декабря 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. АПЛ, 15-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Астон ВиллаЛестер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Лестер, которое состоится 05 декабря 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Англия Стивен Джеррард
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
21.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 25 Астон Вилла1 : 2Лестер Сити
18.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Лестер Сити0 : 1Астон Вилла
09.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Лестер Сити4 : 0Астон Вилла
28.01.2020 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Астон Вилла2 : 1Лестер Сити
08.01.2020 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Лестер Сити1 : 1Астон Вилла
08.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Астон Вилла1 : 4Лестер Сити
16.01.2016 Англия - Премьер-лига Тур 22 Астон Вилла1 : 1Лестер Сити
13.09.2015 Англия - Премьер-лига Тур 5 Лестер Сити3 : 2Астон Вилла
15.02.2015 Кубок Англии 1/8 финала Астон Вилла2 : 1Лестер Сити
10.01.2015 Англия - Премьер-лига Тур 21 Лестер Сити1 : 0Астон Вилла

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