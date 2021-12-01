Астон Вилла - Лестер 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
5 Декабря 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. АПЛ, 15-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Лестер, которое состоится 05 декабря 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
|Стивен Джеррард
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 2
|18.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 1
|09.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|4 : 0
|28.01.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|08.01.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 1
|08.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 4
|16.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 1
|13.09.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|3 : 2
|15.02.2015
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 1
|10.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 0