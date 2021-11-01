Севилья - Вильярреал 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
4 Декабря 2021, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 16-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Вильярреал, которое состоится 04 декабря 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Унаи Эмери
История личных встреч
|16.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 37
|4 : 0
|29.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 16
|2 : 0
|22.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 31
|2 : 2
|15.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 2
|17.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 24
|3 : 0
|26.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 0
|14.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 2
|26.11.2017
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 3
|05.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 21
|0 : 0
|28.08.2016
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 0