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Севилья - Вильярреал 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
4 Декабря 2021, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 16-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
СевильяВильярреал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Вильярреал, которое состоится 04 декабря 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
16.05.2021 Испания - Примера Тур 37 Вильярреал4 : 0Севилья
29.12.2020 Испания - Примера Тур 16 Севилья2 : 0Вильярреал
22.06.2020 Испания - Примера Тур 31 Вильярреал2 : 2Севилья
15.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Севилья1 : 2Вильярреал
17.02.2019 Испания - Примера Тур 24 Вильярреал3 : 0Севилья
26.08.2018 Испания - Примера Тур 2 Севилья0 : 0Вильярреал
14.04.2018 Испания - Примера Тур 32 Севилья2 : 2Вильярреал
26.11.2017 Испания - Примера Тур 13 Вильярреал2 : 3Севилья
05.02.2017 Испания - Примера Тур 21 Севилья0 : 0Вильярреал
28.08.2016 Испания - Примера Тур 2 Вильярреал0 : 0Севилья

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