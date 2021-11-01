Атлетико - Мальорка 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
4 Декабря 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 16-й тур
Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико - Мальорка, которое состоится 04 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|03.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 34
|3 : 0
|25.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 6
|0 : 2
|26.05.2013
|Испания - Примера
|Тур 37
|0 : 0
|07.01.2013
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 1
|18.03.2012
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 1
|23.10.2011
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 1
|21.05.2011
|Испания - Примера
|Тур 38
|3 : 4
|17.01.2011
|Испания - Примера
|Тур 19
|3 : 0
|21.03.2010
|Испания - Примера
|Тур 27
|4 : 1
|24.10.2009
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 1