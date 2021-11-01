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Атлетико - Мальорка 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
4 Декабря 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 16-й тур
Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
АтлетикоМальорка

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико - Мальорка, которое состоится 04 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
03.07.2020 Испания - Примера Тур 34 Атлетико М3 : 0Мальорка
25.09.2019 Испания - Примера Тур 6 Мальорка0 : 2Атлетико М
26.05.2013 Испания - Примера Тур 37 Атлетико М0 : 0Мальорка
07.01.2013 Испания - Примера Тур 18 Мальорка1 : 1Атлетико М
18.03.2012 Испания - Примера Тур 28 Мальорка2 : 1Атлетико М
23.10.2011 Испания - Примера Тур 9 Атлетико М1 : 1Мальорка
21.05.2011 Испания - Примера Тур 38 Мальорка3 : 4Атлетико М
17.01.2011 Испания - Примера Тур 19 Атлетико М3 : 0Мальорка
21.03.2010 Испания - Примера Тур 27 Мальорка4 : 1Атлетико М
24.10.2009 Испания - Примера Тур 8 Атлетико М1 : 1Мальорка

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