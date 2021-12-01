Леванте - Осасуна 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
5 Декабря 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 16-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Осасуна, которое состоится 05 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леванте
Валенсия
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|14.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 23
|0 : 1
|27.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 3
|24.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 0
|29.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 1
|01.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 26
|2 : 0
|29.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 1
|26.02.2013
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 2
|30.09.2012
|Испания - Примера
|Тур 6
|4 : 0
|25.03.2012
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 2
|30.10.2011
|Испания - Примера
|Тур 11
|2 : 0