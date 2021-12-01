Свернуть список

Леванте - Осасуна 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
5 Декабря 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 16-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания)
ЛевантеОсасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Осасуна, которое состоится 05 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
14.02.2021 Испания - Примера Тур 23 Леванте0 : 1Осасуна
27.09.2020 Испания - Примера Тур 3 Осасуна1 : 3Леванте
24.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Осасуна2 : 0Леванте
29.09.2019 Испания - Примера Тур 7 Леванте1 : 1Осасуна
01.03.2014 Испания - Примера Тур 26 Леванте2 : 0Осасуна
29.09.2013 Испания - Примера Тур 7 Осасуна0 : 1Леванте
26.02.2013 Испания - Примера Тур 25 Леванте0 : 2Осасуна
30.09.2012 Испания - Примера Тур 6 Осасуна4 : 0Леванте
25.03.2012 Испания - Примера Тур 30 Леванте0 : 2Осасуна
30.10.2011 Испания - Примера Тур 11 Осасуна2 : 0Леванте

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close