Эльче - Кадис 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
5 Декабря 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 16-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Кадис, которое состоится 05 декабря 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Эльче
Кадис
Кадис
Главные тренеры
|Франсиско Родригес
|Альваро Сервера
История личных встреч
|16.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 3
|28.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 1
|30.06.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 37
|0 : 0
|08.12.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 19
|0 : 0
|09.03.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 29
|1 : 0
|04.11.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 12
|5 : 1
|04.06.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 41
|2 : 1
|08.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 20
|2 : 3