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Эльче - Кадис 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
5 Декабря 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 16-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)
ЭльчеКадис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Кадис, которое состоится 05 декабря 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Кадис
Кадис
Главные тренеры
Испания Франсиско Родригес
Испания Альваро Сервера
История личных встреч
16.05.2021 Испания - Примера Тур 37 Кадис1 : 3Эльче
28.11.2020 Испания - Примера Тур 11 Эльче1 : 1Кадис
30.06.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 37 Эльче0 : 0Кадис
08.12.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 19 Кадис0 : 0Эльче
09.03.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 29 Эльче1 : 0Кадис
04.11.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 12 Кадис5 : 1Эльче
04.06.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 41 Кадис2 : 1Эльче
08.01.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 20 Эльче2 : 3Кадис

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