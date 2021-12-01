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Райо Вальекано - Эспаньол 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
5 Декабря 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 16-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
Райо ВальеканоЭспаньол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Эспаньол, которое состоится 05 декабря 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Испания Висенте Перис Морено
История личных встреч
31.01.2021 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 23 Эспаньол2 : 3Райо Вальекано
18.10.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 6 Райо Вальекано1 : 0Эспаньол
09.02.2019 Испания - Примера Тур 23 Эспаньол2 : 1Райо Вальекано
28.09.2018 Испания - Примера Тур 7 Райо Вальекано2 : 2Эспаньол
07.03.2016 Испания - Примера Тур 28 Эспаньол2 : 1Райо Вальекано
23.10.2015 Испания - Примера Тур 9 Райо Вальекано3 : 0Эспаньол
03.05.2015 Испания - Примера Тур 35 Эспаньол1 : 1Райо Вальекано
21.12.2014 Испания - Примера Тур 16 Райо Вальекано1 : 3Эспаньол
13.04.2014 Испания - Примера Тур 33 Эспаньол2 : 2Райо Вальекано
24.11.2013 Испания - Примера Тур 14 Райо Вальекано1 : 4Эспаньол

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