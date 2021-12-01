Райо Вальекано - Эспаньол 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
5 Декабря 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 16-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Эспаньол, которое состоится 05 декабря 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Висенте Перис Морено
История личных встреч
|31.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 23
|2 : 3
|18.10.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 6
|1 : 0
|09.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 1
|28.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 7
|2 : 2
|07.03.2016
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 1
|23.10.2015
|Испания - Примера
|Тур 9
|3 : 0
|03.05.2015
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 1
|21.12.2014
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 3
|13.04.2014
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 2
|24.11.2013
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 4