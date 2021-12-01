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Сельта - Валенсия 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
5 Декабря 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига, 16-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
СельтаВаленсия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Валенсия, которое состоится 05 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
20.02.2021 Испания - Примера Тур 24 Валенсия2 : 0Сельта
19.09.2020 Испания - Примера Тур 2 Сельта2 : 1Валенсия
01.02.2020 Испания - Примера Тур 22 Валенсия1 : 0Сельта
24.08.2019 Испания - Примера Тур 2 Сельта1 : 0Валенсия
19.01.2019 Испания - Примера Тур 20 Сельта1 : 2Валенсия
26.09.2018 Испания - Примера Тур 6 Валенсия1 : 1Сельта
21.04.2018 Испания - Примера Тур 34 Сельта1 : 1Валенсия
09.12.2017 Испания - Примера Тур 15 Валенсия2 : 1Сельта
06.04.2017 Испания - Примера Тур 30 Валенсия3 : 2Сельта
12.01.2017 Кубок Испании 1/8 финала Сельта2 : 1Валенсия

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