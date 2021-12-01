Сельта - Валенсия 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
5 Декабря 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига, 16-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Валенсия, которое состоится 05 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
|Эдуардо Херман Коудет
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|20.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 24
|2 : 0
|19.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 2
|2 : 1
|01.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 0
|24.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 0
|19.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 20
|1 : 2
|26.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 6
|1 : 1
|21.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 1
|09.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 1
|06.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 30
|3 : 2
|12.01.2017
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 1