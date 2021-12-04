Милан - Салернитана 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
4 Декабря 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 16-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Салернитана, которое состоится 04 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Салернитана
Салерно
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Стефано Колантуоно