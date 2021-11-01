Наполи - Аталанта 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
4 Декабря 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 16-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Аталанта, которое состоится 04 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|21.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 23
|4 : 2
|10.02.2021
|Кубок Италии
|1/2 финала
|3 : 1
|03.02.2021
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 0
|17.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 4
|4 : 1
|02.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 29
|2 : 0
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 10
|2 : 2
|22.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 2
|03.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 2
|21.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 21
|0 : 1
|02.01.2018
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 2