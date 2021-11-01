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Наполи - Аталанта 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
4 Декабря 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 16-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
НаполиАталанта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Аталанта, которое состоится 04 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
21.02.2021 Италия - Серия А Тур 23 Аталанта4 : 2Наполи
10.02.2021 Кубок Италии 1/2 финала Аталанта3 : 1Наполи
03.02.2021 Кубок Италии 1/2 финала Наполи0 : 0Аталанта
17.10.2020 Италия - Серия А Тур 4 Наполи4 : 1Аталанта
02.07.2020 Италия - Серия А Тур 29 Аталанта2 : 0Наполи
30.10.2019 Италия - Серия А Тур 10 Наполи2 : 2Аталанта
22.04.2019 Италия - Серия А Тур 33 Наполи1 : 2Аталанта
03.12.2018 Италия - Серия А Тур 14 Аталанта1 : 2Наполи
21.01.2018 Италия - Серия А Тур 21 Аталанта0 : 1Наполи
02.01.2018 Кубок Италии 1/4 финала Наполи1 : 2Аталанта

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