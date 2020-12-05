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Ювентус - Дженоа 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
5 Декабря 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 16-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
ЮвентусДженоа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Дженоа, которое состоится 05 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Украина Андрей Николаевич Шевченко
История личных встреч
11.04.2021 Италия - Серия А Тур 30 Ювентус3 : 1Дженоа
13.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус3 : 2 ДВДженоа
13.12.2020 Италия - Серия А Тур 11 Дженоа1 : 3Ювентус
30.06.2020 Италия - Серия А Тур 29 Дженоа1 : 3Ювентус
30.10.2019 Италия - Серия А Тур 10 Ювентус2 : 1Дженоа
17.03.2019 Италия - Серия А Тур 28 Дженоа2 : 0Ювентус
20.10.2018 Италия - Серия А Тур 9 Ювентус1 : 1Дженоа
22.01.2018 Италия - Серия А Тур 21 Ювентус1 : 0Дженоа
20.12.2017 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус2 : 0Дженоа
26.08.2017 Италия - Серия А Тур 2 Дженоа2 : 4Ювентус

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