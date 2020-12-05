Ювентус - Дженоа 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
5 Декабря 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 16-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Дженоа, которое состоится 05 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Андрей Николаевич Шевченко
История личных встреч
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 30
|3 : 1
|13.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 3
|30.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 3
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 10
|2 : 1
|17.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 0
|20.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 1
|22.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 0
|20.12.2017
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|26.08.2017
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 4