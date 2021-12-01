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Болонья - Фиорентина 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
5 Декабря 2021, Воскресенье. 14:30 МСК. Серия А, 16-й тур
Главный судья: Массимилиано Иррати (Пистоя, Италия)
БолоньяФиорентина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Фиорентина, которое состоится 05 декабря 2021 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
Сербия Синиша Михайлович
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
02.05.2021 Италия - Серия А Тур 34 Болонья3 : 3Фиорентина
03.01.2021 Италия - Серия А Тур 15 Фиорентина0 : 0Болонья
29.07.2020 Италия - Серия А Тур 37 Фиорентина4 : 0Болонья
06.01.2020 Италия - Серия А Тур 18 Болонья1 : 1Фиорентина
14.04.2019 Италия - Серия А Тур 32 Фиорентина0 : 0Болонья
25.11.2018 Италия - Серия А Тур 13 Болонья0 : 0Фиорентина
04.02.2018 Италия - Серия А Тур 23 Болонья1 : 2Фиорентина
16.09.2017 Италия - Серия А Тур 4 Фиорентина2 : 1Болонья
02.04.2017 Италия - Серия А Тур 30 Фиорентина1 : 0Болонья
29.10.2016 Италия - Серия А Тур 11 Болонья0 : 1Фиорентина

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