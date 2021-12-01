Болонья - Фиорентина 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
5 Декабря 2021, Воскресенье. 14:30 МСК. Серия А, 16-й тур
Главный судья: Массимилиано Иррати (Пистоя, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Фиорентина, которое состоится 05 декабря 2021 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
|Синиша Михайлович
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 34
|3 : 3
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 15
|0 : 0
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 37
|4 : 0
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 18
|1 : 1
|14.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 32
|0 : 0
|25.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 0
|04.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 2
|16.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 1
|02.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 0
|29.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 11
|0 : 1