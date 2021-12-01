Сампдория - Лацио 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
5 Декабря 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 16-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Лацио, которое состоится 05 декабря 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сампдория
Генуя
Лацио
Рим
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|20.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 0
|17.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 4
|3 : 0
|18.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 20
|5 : 1
|25.08.2019
|Италия - Серия А
|Тур 1
|0 : 3
|28.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 2
|08.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 15
|2 : 2
|22.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 34
|4 : 0
|03.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 15
|1 : 2
|07.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 35
|7 : 3
|10.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 2