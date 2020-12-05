Венеция - Верона 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 7450
5 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 16-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Верона, которое состоится 05 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Верона
Верона
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Игор Тудор
История личных встреч
|28.10.2020
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 3 3 : 1
|03.03.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 27
|1 : 0
|21.10.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 8
|1 : 1