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Специя - Сассуоло 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
5 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 16-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия)
СпецияСассуоло

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Сассуоло, которое состоится 05 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Специя
Специя
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Италия Алессио Дионизи
История личных встреч
06.02.2021 Италия - Серия А Тур 21 Сассуоло1 : 2Специя
27.09.2020 Италия - Серия А Тур 2 Специя1 : 4Сассуоло
18.08.2019 Кубок Италии 3-й раунд Сассуоло1 : 0Специя
12.08.2017 Кубок Италии 3-й раунд Сассуоло2 : 0Специя

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