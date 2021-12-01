Специя - Сассуоло 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
5 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 16-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Сассуоло, которое состоится 05 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Специя
Специя
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 2
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 2
|1 : 4
|18.08.2019
|Кубок Италии
|3-й раунд
|1 : 0
|12.08.2017
|Кубок Италии
|3-й раунд
|2 : 0