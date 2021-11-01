Боруссия Д - Бавария 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
4 Декабря 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Бавария, которое состоится 04 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
|Марко Розе
|Юлиан Нагельсман
|Дино Топпмеллер
История личных встреч
|17.08.2021
|Суперкубок Германии
|Финал
|1 : 3
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|4 : 2
|07.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|2 : 3
|30.09.2020
|Суперкубок Германии
|Финал
|3 : 2
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|0 : 1
|09.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|4 : 0
|03.08.2019
|Суперкубок Германии
|Финал
|2 : 0
|06.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|5 : 0
|10.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|3 : 2
|31.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|6 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 14-го тура Бундеслиги: «Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.