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Боруссия Д - Бавария 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
4 Декабря 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур
БаварияБавария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Бавария, которое состоится 04 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Германия Юлиан Нагельсман
Германия Дино Топпмеллер
История личных встреч
17.08.2021 Суперкубок Германии Финал Боруссия Д1 : 3Бавария
06.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 24 Бавария4 : 2Боруссия Д
07.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 7 Боруссия Д2 : 3Бавария
30.09.2020 Суперкубок Германии Финал Бавария3 : 2Боруссия Д
26.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 28 Боруссия Д0 : 1Бавария
09.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 11 Бавария4 : 0Боруссия Д
03.08.2019 Суперкубок Германии Финал Боруссия Д2 : 0Бавария
06.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 28 Бавария5 : 0Боруссия Д
10.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 11 Боруссия Д3 : 2Бавария
31.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 28 Бавария6 : 0Боруссия Д
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 14-го тура Бундеслиги: «Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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