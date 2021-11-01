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Майнц - Вольфсбург 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
4 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур
МайнцВольфсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Вольфсбург, которое состоится 04 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Вольфсбург
Вольфсбург
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
Германия Флориан Кофельдт
История личных встреч
22.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 34 Вольфсбург2 : 3Майнц
19.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Майнц0 : 2Вольфсбург
23.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 23 Вольфсбург4 : 0Майнц
28.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 6 Майнц0 : 1Вольфсбург
16.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 22 Вольфсбург3 : 0Майнц
26.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 5 Майнц0 : 0Вольфсбург
23.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 24 Майнц1 : 1Вольфсбург
30.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 7 Вольфсбург1 : 1Майнц
04.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 23 Майнц1 : 1Вольфсбург
02.10.2016 Германия - Бундеслига Тур 6 Вольфсбург0 : 0Майнц

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