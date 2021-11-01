Майнц - Вольфсбург 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
4 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Вольфсбург, которое состоится 04 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Вольфсбург
Вольфсбург
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Флориан Кофельдт
История личных встреч
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 3
|19.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|0 : 2
|23.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|4 : 0
|28.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|0 : 1
|16.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|3 : 0
|26.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|0 : 0
|23.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 1
|30.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 1
|04.03.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 1
|02.10.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|0 : 0