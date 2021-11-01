Байер - Гройтер Фюрт 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
4 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Гройтер Фюрт, которое состоится 04 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Штефан Лайтль
История личных встреч
|24.02.2013
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 0
|29.09.2012
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|2 : 0