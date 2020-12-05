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Штутгарт - Герта 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
5 Декабря 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур
ШтутгартГерта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Герта, которое состоится 05 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Герта
Берлин
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Турция Тайфун Коркут
История личных встреч
13.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 21 Штутгарт1 : 1Герта
17.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 4 Герта0 : 2Штутгарт
04.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 32 Герта3 : 1Штутгарт
15.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 15 Штутгарт2 : 1Герта
13.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 18 Штутгарт1 : 0Герта
19.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 1 Герта2 : 0Штутгарт
13.02.2016 Германия - Бундеслига Тур 21 Штутгарт2 : 0Герта
12.09.2015 Германия - Бундеслига Тур 4 Герта2 : 1Штутгарт
06.03.2015 Германия - Бундеслига Тур 24 Штутгарт0 : 0Герта
03.10.2014 Германия - Бундеслига Тур 7 Герта3 : 2Штутгарт

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