Штутгарт - Герта 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
5 Декабря 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Герта, которое состоится 05 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Герта
Берлин
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Тайфун Коркут
История личных встреч
|13.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 1
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|0 : 2
|04.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|3 : 1
|15.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|2 : 1
|13.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 0
|19.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|2 : 0
|13.02.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|2 : 0
|12.09.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|2 : 1
|06.03.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|0 : 0
|03.10.2014
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|3 : 2