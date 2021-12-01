Боруссия М - Фрайбург 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
5 Декабря 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Фрайбург, которое состоится 05 декабря 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|2 : 1
|05.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|2 : 2
|05.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|1 : 0
|01.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|4 : 2
|15.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|1 : 1
|26.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|3 : 1
|05.05.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|3 : 1
|12.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 0
|04.02.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|3 : 0
|10.09.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|3 : 1