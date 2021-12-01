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Боруссия М - Фрайбург 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
5 Декабря 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур
Боруссия МФрайбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Фрайбург, которое состоится 05 декабря 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Германия Кристиан Штрайх
История личных встреч
03.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 27 Боруссия М2 : 1Фрайбург
05.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 10 Фрайбург2 : 2Боруссия М
05.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 30 Фрайбург1 : 0Боруссия М
01.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 13 Боруссия М4 : 2Фрайбург
15.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 26 Боруссия М1 : 1Фрайбург
26.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 9 Фрайбург3 : 1Боруссия М
05.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 33 Боруссия М3 : 1Фрайбург
12.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 16 Фрайбург1 : 0Боруссия М
04.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 19 Боруссия М3 : 0Фрайбург
10.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 2 Фрайбург3 : 1Боруссия М

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