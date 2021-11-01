Свернуть список

Марсель - Брест 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
4 Декабря 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Антони Готье (Секлин, Франция)
МарсельБрест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Брест, которое состоится 04 декабря 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Брест
Брест
Главные тренеры
Аргентина Хорхе Сампаоли
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
13.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 29 Марсель3 : 1Брест
30.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 2 Брест2 : 3Марсель
29.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 15 Марсель2 : 1Брест
20.04.2013 Франция - Лига 1 Тур 33 Марсель1 : 0Брест
02.12.2012 Франция - Лига 1 Тур 15 Брест1 : 2Марсель
26.02.2012 Франция - Лига 1 Тур 25 Брест1 : 0Марсель
02.10.2011 Франция - Лига 1 Тур 9 Марсель1 : 1Брест
11.05.2011 Франция - Лига 1 Тур 35 Марсель3 : 0Брест
22.12.2010 Франция - Лига 1 Тур 19 Брест0 : 0Марсель

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close