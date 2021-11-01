Марсель - Брест 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
4 Декабря 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Антони Готье (Секлин, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Брест, которое состоится 04 декабря 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Брест
Брест
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|13.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|3 : 1
|30.08.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|2 : 3
|29.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|2 : 1
|20.04.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|1 : 0
|02.12.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 2
|26.02.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 0
|02.10.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 1
|11.05.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|3 : 0
|22.12.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|0 : 0