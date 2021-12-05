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Бордо - Лион 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
5 Декабря 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
БордоЛион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бордо - Лион, которое состоится 05 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бордо
Бордо
Лион
Лион
Главные тренеры
Швейцария Владимир Петкович
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
29.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 22 Лион2 : 1Бордо
11.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 3 Бордо0 : 0Лион
11.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 20 Бордо1 : 2Лион
31.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 4 Лион1 : 1Бордо
26.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 34 Бордо2 : 3Лион
03.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 12 Лион1 : 1Бордо
28.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 23 Бордо3 : 1Лион
19.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 3 Лион3 : 3Бордо
03.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 28 Бордо1 : 1Лион
10.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 4 Лион1 : 3Бордо

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