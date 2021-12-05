Бордо - Лион 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
5 Декабря 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бордо - Лион, которое состоится 05 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бордо
Бордо
Лион
Лион
Главные тренеры
|Владимир Петкович
|Петер Бош
История личных встреч
|29.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|2 : 1
|11.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|0 : 0
|11.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 2
|31.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|1 : 1
|26.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|2 : 3
|03.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|1 : 1
|28.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|3 : 1
|19.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|3 : 3
|03.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 1
|10.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|1 : 3