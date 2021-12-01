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Сент-Этьен - Ренн 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
5 Декабря 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция)
Сент-ЭтьенРенн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Ренн, которое состоится 05 декабря 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Ренн
Ренн
Главные тренеры
Франция Клод Пюэль
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
14.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 25 Ренн0 : 2Сент-Этьен
26.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 5 Сент-Этьен0 : 3Ренн
05.03.2020 Кубок Франции 1/2 финала Сент-Этьен2 : 1Ренн
01.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 15 Ренн2 : 1Сент-Этьен
10.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 24 Ренн3 : 0Сент-Этьен
21.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 10 Сент-Этьен1 : 1Ренн
10.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 29 Ренн1 : 1Сент-Этьен
24.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 7 Сент-Этьен2 : 2Ренн
23.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 34 Сент-Этьен1 : 1Ренн
04.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 16 Ренн2 : 0Сент-Этьен

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