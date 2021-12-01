Сент-Этьен - Ренн 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
5 Декабря 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Ренн, которое состоится 05 декабря 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Ренн
Ренн
Главные тренеры
|Клод Пюэль
|Бруно Женезио
История личных встреч
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 2
|26.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|0 : 3
|05.03.2020
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 1
|01.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|2 : 1
|10.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|3 : 0
|21.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 1
|10.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 1
|24.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|2 : 2
|23.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|1 : 1
|04.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 0