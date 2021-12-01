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Ницца - Страсбург 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
5 Декабря 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
НиццаСтрасбур

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Страсбург, которое состоится 05 декабря 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
Франция Кристоф Галтье
Франция Жюльен Стефан
История личных встреч
16.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 37 Ницца0 : 2Страсбург
29.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 2 Страсбург0 : 2Ницца
26.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 11 Страсбург1 : 0Ницца
03.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 27 Ницца1 : 0Страсбург
22.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 19 Страсбург2 : 0Ницца
28.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 35 Страсбург1 : 1Ницца
22.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 10 Ницца1 : 2Страсбург
12.01.2008 Франция - Лига 1 Тур 20 Страсбург0 : 1Ницца
11.08.2007 Франция - Лига 1 Тур 2 Ницца1 : 0Страсбург

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