Ницца - Страсбург 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
5 Декабря 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Страсбург, которое состоится 05 декабря 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
|Кристоф Галтье
|Жюльен Стефан
История личных встреч
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|0 : 2
|29.08.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|0 : 2
|26.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 0
|03.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 0
|22.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 0
|28.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 1
|22.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 2
|12.01.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 1
|11.08.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|1 : 0