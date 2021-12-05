Монако - Метц 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
5 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Метц, которое состоится 05 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Метц
Метц
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Фредерик Антонетти
История личных встреч
|06.04.2021
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 4
|03.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|4 : 0
|30.08.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|0 : 1
|17.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|3 : 0
|22.01.2019
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 3
|21.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|3 : 1
|18.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|0 : 1
|11.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|5 : 0
|01.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 7
|16.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|2 : 0