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Монако - Метц 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
5 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)
МонакоМетц

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Метц, которое состоится 05 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Метц
Метц
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Франция Фредерик Антонетти
История личных встреч
06.04.2021 Кубок Франции 1/8 финала Монако0 : 0 5 : 4Метц
03.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 31 Монако4 : 0Метц
30.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 2 Метц0 : 1Монако
17.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 2 Метц3 : 0Монако
22.01.2019 Кубок Франции 1/16 финала Монако1 : 3Метц
21.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 22 Монако3 : 1Метц
18.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 3 Метц0 : 1Монако
11.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 25 Монако5 : 0Метц
01.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 8 Метц0 : 7Монако
16.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 37 Монако2 : 0Метц

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