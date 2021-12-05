Реймс - Анже 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
5 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Анже, которое состоится 05 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Анже
Анже
Главные тренеры
|Оскар Гарсия
|Жеральд Батикл
История личных встреч
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|0 : 0
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 0
|01.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 4
|09.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 0
|28.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|1 : 1
|20.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 1
|03.02.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|2 : 1
|22.09.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 0