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Реймс - Анже 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
5 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция)
РеймсЛорьян

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Анже, которое состоится 05 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Анже
Анже
Главные тренеры
Испания Оскар Гарсия
Франция Жеральд Батикл
История личных встреч
03.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 23 Реймс0 : 0Анже
13.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 3 Анже1 : 0Реймс
01.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 22 Анже1 : 4Реймс
09.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 13 Реймс0 : 0Анже
28.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 34 Анже1 : 1Реймс
20.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 10 Реймс1 : 1Анже
03.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 24 Реймс2 : 1Анже
22.09.2015 Франция - Лига 1 Тур 7 Анже0 : 0Реймс

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