Лорьян - Нант 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
5 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Нант, которое состоится 05 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Нант
Нант
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|1 : 1
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 2
|29.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 0
|15.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 2
|13.02.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|2 : 1
|19.12.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|0 : 0
|16.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|1 : 1
|20.12.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 2
|12.01.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 0
|29.10.2013
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0