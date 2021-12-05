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Лорьян - Нант 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
5 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
ЛорьянНант

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Нант, которое состоится 05 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Нант
Нант
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
21.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 30 Нант1 : 1Лорьян
08.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 10 Лорьян0 : 2Нант
29.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 35 Нант1 : 0Лорьян
15.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 9 Лорьян1 : 2Нант
13.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 26 Нант2 : 1Лорьян
19.12.2015 Франция - Лига 1 Тур 19 Лорьян0 : 0Нант
16.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 37 Нант1 : 1Лорьян
20.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 19 Лорьян1 : 2Нант
12.01.2014 Франция - Лига 1 Тур 20 Нант1 : 0Лорьян
29.10.2013 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Нант2 : 0Лорьян

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