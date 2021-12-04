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ПСВ - Утрехт 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
4 Декабря 2021, Суббота. 18:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 15-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
ПСВУтрехт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ - Утрехт, которое состоится 02 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Утрехт
Утрехт
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
Нидерланды Рене Хаке
История личных встреч
16.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 Утрехт1 : 1ПСВ Эйндховен
13.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 ПСВ Эйндховен2 : 1Утрехт
19.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Утрехт3 : 0ПСВ Эйндховен
10.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 Утрехт2 : 2ПСВ Эйндховен
11.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 ПСВ Эйндховен4 : 0Утрехт
03.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 ПСВ Эйндховен3 : 0Утрехт
24.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Утрехт1 : 7ПСВ Эйндховен
12.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 ПСВ Эйндховен3 : 0Утрехт
06.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Утрехт1 : 2ПСВ Эйндховен
07.02.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 Утрехт0 : 2ПСВ Эйндховен

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