ПСВ - Утрехт 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
4 Декабря 2021, Суббота. 18:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 15-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ - Утрехт, которое состоится 02 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Утрехт
Утрехт
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Рене Хаке
История личных встреч
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|1 : 1
|13.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|2 : 1
|19.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|3 : 0
|10.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|2 : 2
|11.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|4 : 0
|03.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|3 : 0
|24.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|1 : 7
|12.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|3 : 0
|06.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|1 : 2
|07.02.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|0 : 2