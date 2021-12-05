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Гран-при Саудовской Аравии прямая трансляция 05 декабря 2021 Гонка смотреть онлайн

Арена: Городская трасса Джидда (Джидда, Саудовская Аравия)
Этап 20. Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (50 кругов, 308.45 км)
05 декабря 2021, воскресенье. 20:30 МСК

Формула-1Гран-при Саудовской Аравии


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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Саудовской Аравии, которое состоится 05 декабря 2021 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 21, оно проводится в стране Саудовская Аравия. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
2 Финляндия Валттери Боттас Mercedes AMG F1
3 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
4 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
5 Мексика Серхио Перес Red Bull
6 Франция Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri
7 Великобритания Ландо Норрис McLaren
8 Япония Юки Цунода Scuderia AlphaTauri
9 Франция Эстебан Окон Alpine
10 Италия Антонио Джовинацци Alfa Romeo
11 Австралия Даниэль Риккардо McLaren
12 Финляндия Кими Райкконен Alfa Romeo
13 Испания Фернандо Алонсо Alpine
14 Великобритания Джордж Расселл Williams
15 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
16 Канада Николас Латифи Williams
17 Германия Себастьян Феттель Aston Martin
18 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
19 Германия Мик Шумахер Haas
20 Россия Никита Мазепин Haas

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