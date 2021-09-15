Лейпциг - Манчестер Сити 7 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
7 Декабря 2021, Вторник. 20:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лейпциг - Манчестер Сити, которое состоится 07 декабря 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Главные тренеры
|Ахим Байерлорцер
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|15.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 1
|6 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.