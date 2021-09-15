Боруссия Д - Бешикташ 7 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
7 Декабря 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Бешикташ, которое состоится 07 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Бешикташ
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Марко Розе
|Серген Ялчин
История личных встреч
|15.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа C. Тур 1
|1 : 2