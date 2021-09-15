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Аякс - Спортинг 7 Декабря прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
7 Декабря 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
АяксСпортинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Спортинг, которое состоится 07 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
15.09.2021 Лига чемпионов Группа C. Тур 1 Спортинг1 : 5Аякс

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