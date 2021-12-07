Шахтёр - Шериф 7 Декабря прямая трансляция
Стадион: Металлист (Харьков, Украина), вместимость: 40003
7 Декабря 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Шериф, которое состоится 07 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Юрий Николаевич Вернидуб
История личных встреч
|15.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 1
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Шахтёр» — «Шериф». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.