Свернуть список

Ювентус - Мальмё 8 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
8 Декабря 2021, Среда. 20:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина)
ЮвентусМальмё

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Мальмё, которое состоится 08 декабря 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Мальмё
Мальмё, Швеция
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Дания Йон-Даль Томассон
История личных встреч
14.09.2021 Лига чемпионов Группа H. Тур 1 Мальмё0 : 3Ювентус
26.11.2014 Лига чемпионов Группа A. Тур 5 Мальмё0 : 2Ювентус
16.09.2014 Лига чемпионов Группа A. Тур 1 Ювентус2 : 0Мальмё

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close