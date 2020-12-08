Ювентус - Мальмё 8 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
8 Декабря 2021, Среда. 20:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Мальмё, которое состоится 08 декабря 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Мальмё
Мальмё, Швеция
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Йон-Даль Томассон
История личных встреч
|14.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа H. Тур 1
|0 : 3
|26.11.2014
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 5
|0 : 2
|16.09.2014
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 1
|2 : 0