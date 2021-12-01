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Бенфика - Динамо Киев 8 Декабря прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
8 Декабря 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
БенфикаДинамо Киев

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Динамо Киев, которое состоится 08 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Динамо К
Киев, Украина
Главные тренеры
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
Румыния Мирча Луческу
История личных встреч
14.09.2021 Лига чемпионов Группа E. Тур 1 Динамо К0 : 0Бенфика
01.11.2016 Лига чемпионов Группа B. Тур 4 Бенфика1 : 0Динамо К
19.10.2016 Лига чемпионов Группа B. Тур 3 Динамо К0 : 2Бенфика

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