Бенфика - Динамо Киев 8 Декабря прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
8 Декабря 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Динамо Киев, которое состоится 08 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Динамо К
Киев, Украина
Главные тренеры
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
|Мирча Луческу
История личных встреч
|14.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 1
|0 : 0
|01.11.2016
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 4
|1 : 0
|19.10.2016
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 3
|0 : 2