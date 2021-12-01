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Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 8 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
8 Декабря 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
Манчестер ЮнайтедЯнг Бойз

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Янг Бойз, которое состоится 08 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Главные тренеры
Германия Ральф Рангник
Германия Ральф Рангник
Германия Давид Вагнер
История личных встреч
14.09.2021 Лига чемпионов Группа F. Тур 1 Янг Бойз2 : 1Манчестер Юнайтед
27.11.2018 Лига чемпионов Группа H. Тур 5 Манчестер Юнайтед1 : 0Янг Бойз
19.09.2018 Лига чемпионов Группа H. Тур 1 Янг Бойз0 : 3Манчестер Юнайтед

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