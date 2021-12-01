Вольфсбург - Лилль 8 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
8 Декабря 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Лилль, которое состоится 08 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург, Германия
Лилль
Лилль, Франция
Главные тренеры
|Флориан Кофельдт
|Жослен Гурвеннек
История личных встреч
|14.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа G. Тур 1
|0 : 0
|11.12.2014
|Лига Европы
|Группа H. Тур 6
|0 : 3
|02.10.2014
|Лига Европы
|Группа H. Тур 2
|1 : 1