Зальцбург - Севилья 8 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
8 Декабря 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зальцбург - Севилья, которое состоится 08 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Австрия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Севилья
Севилья, Испания
Главные тренеры
|Маттиас Яйсле
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|14.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа G. Тур 1
|1 : 1
|02.10.2008
|Кубок УЕФА
|1-й раунд
|0 : 2
|18.09.2008
|Кубок УЕФА
|1-й раунд
|2 : 0