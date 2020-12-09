Спарта - Брондбю 9 Декабря прямая трансляция
Стадион: Дженерали Арена - Летна (Прага, Чехия), вместимость: 20854
9 Декабря 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Брондбю, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Чехия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
Брондбю
Брондбю, Дания
Главные тренеры
|Павел Врба
|Нильс Фредериксен
История личных встреч
|16.09.2021
|Лига Европы
|Группа А. Тур 1
|0 : 0