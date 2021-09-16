Наполи - Лестер 9 Декабря прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
9 Декабря 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Лестер, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Лестер Сити
Лестер, Англия
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|16.09.2021
|Лига Европы
|Группа C. Тур 1
|2 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги Европы: «Наполи» — «Лестер Сити». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.