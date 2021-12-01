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Фенербахче - Айнтрахт 9 Декабря прямая трансляция

Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
9 Декабря 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 6-й тур
ФенербахчеАйнтрахт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Айнтрахт, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Турция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Главные тренеры
Португалия Витор Перейра
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
16.09.2021 Лига Европы Группа D. Тур 1 Айнтрахт Ф1 : 1Фенербахче
13.12.2006 Кубок УЕФА Группа H. Тур 5 Фенербахче2 : 2Айнтрахт Ф

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